"Скопинскому маньяку" продлили арест по делу об укрывательстве убийства

Скопинский районный суд Рязанской области продлил Виктору Мохову ("Скопинский маньяк") срок ареста по делу об укрывательстве преступления.

"В связи с тем, что срок содержания обвиняемого М. под стражей недостаточен для проведения предварительного следствия и обстоятельства, учтенные судом при избрании М. меры пресечения... не изменились и не отпали, судом был продлен срок содержания под стражей... по 01 марта 2023 года включительно", -сообщается на сайте суда.

Напомним, в сентябре прошлого года суд отправил Мохова под домашний арест, но затем меру пресечения заменили на содержание под стражей, поскольку он нарушил условия домашнего ареста.

Мохов является фигурантом дела об укрывательстве убийства. Ранее СКР опубликовал кадры допроса маньяка, который признался, что помог соседу спрятать тело собутыльника, с которым тот поссорился.

"Скопинский маньяк" освободился из колонии в марте 2022 года. Он отбывал 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых держал в подвале четыре года, насиловал и избивал.