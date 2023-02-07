Обвинение требует девять лет колонии для барнаульской журналистки по делу о фейках об армии

Барнаульская журналистка Мария Пономаренко из издания RusNews может отправиться в тюрьму на девять лет за пост в Telegram-канале. Такого наказания для нее просит обвинение. Также прокурор потребовал запретить Пономаренко в течение пяти лет администрировать интернет-ресурсы.

По данным СМИ, уголовное дело в отношении Пономаренко возбудили из-за публикации 17 марта 2022 года. Поводом для недовольства правоохранительных органов стал пост о театре в Мариуполе.