07 Февраля 2023
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Общество Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

Обвинение требует девять лет колонии для барнаульской журналистки по делу о фейках об армии

Барнаульская журналистка Мария Пономаренко из издания RusNews может отправиться в тюрьму на девять лет за пост в Telegram-канале. Такого наказания для нее просит обвинение. Также прокурор потребовал запретить Пономаренко в течение пяти лет администрировать интернет-ресурсы.

По данным СМИ, уголовное дело в отношении Пономаренко возбудили из-за публикации 17 марта 2022 года. Поводом для недовольства правоохранительных органов стал пост о театре в Мариуполе.

Теги: мария пономаренко, фейк об армии, обвинение, тюрьма



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