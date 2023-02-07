Администрация Челябинска продала недострой за 1,6 млн рублей

В Челябинске недострой в Металлургическом районе продали за 1,6 млн рублей. Новый владелец должен завершить строительство за три года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Объект незавершенного строительства находится на пересечении улиц Черкасская и 50-летия ВЛКСМ. Площадь застройки составляет 970 кв. м. Степень готовности – 7%. Недострой был изъят по решению суда у специализированного застройщика "Метчелстрой".

На участке разрешено строительство гостиничного комплекса квартирного типа со встроенными помещениями для обслуживания населения.

Средства от продажи получит бывший собственник за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.