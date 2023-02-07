Поселок под Екатеринбургом обзаведется улицами в честь всемирно известных художников

В поселке Бобровский под Екатеринбургом дадут улицам имена великих деятелей искусства. Соответствующее постановление подписал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Улицы и переулки будут носить имена всемирно известных художников разных эпох и направлений. Так, улицы назовут в честь Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Клода Моне, Пабло Пикассо, Пьера Ренуара и Поля Сезанна. Переулки назовут в честь Сандро Боттичелли, Поля Гогена, Леонардо Да Винчи, Эдгара Дега, Эжена Делакруа, Микеланджело Караваджо, Анри Матисса, Амадео Модильяни, Рембрандта, Питера Пауля Рубенса, Жан-Жака Руссо и Альфреда Сислея.

На сегодняшний день улицы Бобровского носят стандартные для любого населенного пункта названия: Ленина, Мира, Красноармейская и другие. Когда именно жителям поселка придется переучивать названия улиц и переулков - не сообщается.