07 Февраля 2023
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Фото: Правительство Пермского края

"ОДК — Пермские моторы" изготовит двигатели ПС-90А для самолетов Ту-214 авиакомпании "ЮВТ Аэро"

"ОДК — Пермские моторы" изготовит двигатели ПС-90А для самолетов Ту-214, собираемых на казанском авиазаводе по заказу авиакомпании "ЮВТ Аэро", сообщает портал "Бизнес Online" со ссылкой на гендиректора авиакомпании Петра Трубаева.

Представители перевозчика недавно провели встречу с руководством "ОДК — Пермские моторы" и планируют посетить завод. Петр Трубаев отмечает, что отзывы о двигателе ПС-90А хорошие.

"Когда говорят, что ПС-90А потребляет больше топлива, чем импортные аналоги, это правда. Однако здесь есть но — он и взлетной массы вытягивает больше. И вот тогда соотношение выравнивается и ПС-90А становится очень даже хорошим двигателем. Все зависит от надежности самолета, коммерческой нагрузки и грамотно выстроенной маршрутной сети", - заявил Трубаев.

Как сообщало Накануне.RU, правительство дополнительно выделит 44,6 млрд рублей на разработку и производство авиадвигателя ПД-35. Моторы ПД-35 планируется устанавливать на перспективные широкофюзеляжные дальнемагистральные и тяжелые транспортные самолеты, такие, как МС-21. Двигатель должен быть готов к 2027 году.

Теги: ОДК — Пермские моторы, ПС-90А, Ту-214, ЮВТ Аэро



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