На поддержку свердловских манси направят около 2 млн рублей

На поддержку коренного малочисленного народа манси, представители которого живут на севере Свердловской области, будет направлено 1,8 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, соответствующие изменения внесены в госпрограмму по совершенствованию социально-экономической политики в регионе. Министерство экономики и территориального развития Свердловской области уже заключило соглашение с администрацией Ивдельского городского округа о предоставлении данной субсидии.

Большая часть средств поступит из областного бюджета – 1,4 млн рублей. Свыше 170 тысяч рублей поступит из федерального бюджета, а порядка 200 тысяч придет из муниципального. Как уточнили в департаменте, аналогичная сумма была выделена на поддержку свердловских манси и в 2022 году.

На сегодняшний день на Среднем Урале проживают 137 манси, в том числе более 60 человек в лесных поселениях. Основными видами их деятельности являются охота, рыболовство и собирательство.