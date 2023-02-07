Планету трясёт: сейсмологи за сутки зафиксировали толчки в Европе, Америке и Азии

За последние двое суток в европейско-средиземноморском регионе зафиксировано более 540 землетрясений разной мощности, следует из данных, опубликованных на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Большая часть толчков пришлась на Турцию и Сирию, но также они зафиксированы по всему побережью Средиземного моря – от Израиля до Португалии, на островах в Атлантическом океане, в северной части Франции, в Польше, в регионе Каспийского моря.

В последние 24 часа активизировались сейсмические зоны в юго-восточной Азии и на восточном побережье Тихого океана в обеих Америках.