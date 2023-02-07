07 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ural-trans.sledcom.ru

"Уральским авиалиниям" открыли доступ к шести городам Узбекистана из Екатеринбурга

"Уральским авиалиниям" дали разрешение на полеты между Екатеринбургом и шестью городами Узбекистана. Среди них: Карши, Фергана, Нукус, Навои, Уренч и Бухара. Соответствующее решение приняла Росавиация.

Согласно документу, в 2023 году авиакомпания сможет четырежды в неделю летать из "Кольцово" в Карши, Фергану, Нукус, Навои и Уренч и трижды в Бухару. В новом году будет также увеличено числе рейсов в еще два города Узбекистана: Намаган - с трех до пяти раз на время летнего периода и в Самарканд - с трех до семи раз на время зимнего периода.

В общей сложности в авиаперевозчик сможет летать в Узбекистан сразу из 13 городов РФ. В их числе: Сочи, Минеральные воды, Казань, Грозный, Нижний Новгород, Нижневартовск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Челябинск, Жуковский и Махачкала.

Теги: Уральским авиалиниям, Узбекистан, Екатеринбург, город



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