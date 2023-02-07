Россиянин стал жертвой землетрясения в Турции

Один россиянин погиб при землетрясении в Турции. Об этом ТАСС сообщили в российских оперативных службах.

Отмечается, что данная информация поступила по дипломатическим каналам.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны, а также в близлежащих государствах. Позднее в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Число жертв уже превысило три тысячи человек и продолжает расти. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.