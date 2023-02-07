Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Фигуристу, олимпийскому чемпиону 2066 года Роману Костомарову ампутировали обе стопы, на которых развился сепсис и некроз. Эти явления стали осложнением после пневмонии.

"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", - цитирует ТАСС свой неназванный источник.

Ранее сообщалось, что у фигуриста на фоне коронавируса развилась пневмония, а уже она дала осложнения на сосуды. Сначала сообщалось, что Роману собираются ампутировать только пальцы.

Костомаров завоевал олимпийское золото в 2006 году в паре с Татьяной Навкой. Также он является двукратным чемпионом мира, победителем континентальных и национальных первенств.