Жителей Челябинска будут судить за угон восьми автомобилей

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей по обвинению в хищении машин с улиц города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в период с июня 2021 г. по февраль 2022 г. похитили несколько машин с использованием автомобилей-эвакуаторов, водители которых не были осведомлены о преступных намерениях. Автомобили перевозили на авторазборы, где продавали на запасные части.

При совершении хищения автомобиля БМВ Х5 один из обвиняемых был задержан. Второго мужчину задержали в феврале прошлого года при угоне МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500.

Всего они похитили восемь автомобилей. Ущерб составил свыше 5,2 млн рублей. Два автомобиля стоимостью 2 млн рублей вернули владельцам. Имущество обвиняемых на 655 тыс. рублей арестовано.