Депутат: мобилизованные свердловчане до сих пор не получили выплат за сентябрь-октябрь

Некоторые свердловчане, призванные в прошлом году в рамках частичной мобилизации, до сих пор не получили выплаты за первые недели службы в осенние месяцы. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов.

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Накануне у себя в соцсетях он поинтересовался, кто из мобилизованных все еще не получил денежное довольствие за 2022 год в полном объеме.

"За неполные сутки мне в личку написали родственники 64 мобилизованных. Большая часть фамилий – из списка, по которому с прошлого года работаем с военной прокуратурой. Среди них в основном те, кто не получил деньги за первые недели службы (2-3 дня сентября, 2-3 недели октября)", - рассказал сегодня Иванов в своем Telegram-канале.

Депутат заверил, что со своей командой будет точечно отрабатывать каждый случай.

Напомним, ранее Максим Иванов заявил, что в подавляющем большинстве частичная мобилизация в России прошла без ошибок.