07 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Минпрос изменит порядок сдачи ЕГЭ

Минпросвещения опубликовало проект приказа об утверждении порядка проведения ЕГЭ.

Согласно новому порядку, выпускники смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике. В экзаменационную комиссию не позднее чем за две недели до экзамена нужно будет направить заявление с указанием нового уровня ЕГЭ ‎по математике. Участники аттестации смогут менять перечень учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ, а также сроки сдачи экзаменов при наличии уважительных причин.

Проект приказа допускает дистанционную подачу заявления. Наблюдатели не смогут второй раз зайти на экзамен, если уже покинули здание. Итоговое сочинение планируется перенести с первой рабочей среды мая на вторую среду апреля, чтобы не попадать на майские праздники. ЕГЭ по информатике будут проверять два календарных дня вместо четырех.

Для призывников и контрактников, которые поступают в военные вузы, предусмотрена возможность подачи заявления на сдачу ЕГЭ по месту службы. Но участвовать в ЕГЭ они смогут только в резервные сроки основного периода.

Документ вступит в силу со следующего учебного года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Теги: ЕГЭ, школа, экзамен



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