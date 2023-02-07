В Соликамске УФАС установило разные тарифы за один километр поездки для пассажиров пригородного автобуса

Пермское УФАС России вынесло предупреждение компании "Транссервис", установившей разные тарифы за один километр поездки для пассажиров пригородного автобусного маршрута №37 сообщением Соликамск - Геологоразведка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Антимонопольного ведомства.

На маршруте работает один перевозчик. Он занимает доминирующее положение на рынке. А поскольку маршрут "Соликамск - Геологоразведка" является маршрутом регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, то тарифы устанавливает сам перевозчик.

Антимонопольщики выяснили, что значительная часть маршрута №37 проходит по Соликамску (составляет 12,5 километра) и на участках маршрута от любого остановочного пункта, расположенного в городской черте, до остановочного пункта, расположенного за пределами города. Компания "Транссервис" установила разный тариф для расчета стоимости проезда пассажиров по маршруту, что противоречит требованиям Закона о защите конкуренции.

"Пассажир, который едет от остановки "Улица Гастелло" до остановки "пос. Геологоразведка" проедет 8,3 км, но заплатит столько же, сколько пассажир, который едет 19,8 км от остановки "Красный Бульвар" до остановки "пос. Геологоразведка", - пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

УФАС выдало предупреждение с требованием прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Оно было исполнено в начале текущего года.