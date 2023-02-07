07 Февраля 2023
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Происшествия Сибирский ФО Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве и Красноярске разгромлена ячейка исламистов

В Москве и Красноярске разгромлена ячейка исламистов из террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещенная в РФ террористическая организация), четверо задержанных вербовали и переправляли боевиков в Сирию, призывали к терактам.

"Пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 г.)", - приводит РИА Новости заявление Центра общественных связей ФСБ РФ.

Задержанные вербовали и переправляли боевиков в Сирию, финансировали членов террористической структуры и призывали "к совершению преступлений террористического характера", уточняет спецслужба. Отмечается, что при задержании изъяты пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Возбуждено уголовное дело.

Теги: ФСБ, задержание, исламисты



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