07 Февраля 2023
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Общество Москва
Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

Сванидзе находится в больнице в тяжелом состоянии – Союз журналистов Москвы

Известный журналист Николай Сванидзе (67 лет) находится в больнице в тяжелом состоянии. У него отек легких, передает РИА Новости со ссылкой на председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева. Новых данных о состоянии Сванидзе со вчерашнего дня не появилось.

О госпитализации Сванидзе стало известно в понедельник, 6 февраля.

СМИ сообщили, что у журналиста развился отек легких на фоне пневмонии, его госпитализировали в инфекционную больницу. Помощница Сванидзе рассказала, что его не подключали к аппарату ИВЛ.

В конце 2022 года Сванидзе был уволен с поста главы Института массмедиа РГГУ. Он занимал этот пост с 2010 года. Пока он остается завкафедрой журналистики на факультете журналистики все того же Института массмедиа. Решение об увольнении принял ректор вуза Александр Безбородов. Сам Сванидзе назвал увольнение ожидаемым и удивился, что это не произошло раньше.

В середине ноября 2022 года президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека. "Решение ожидаемое, связано с моей открытой антивоенной позицией", - заявил тогда Сванидзе.

Теги: николай сванидзе, госпитализация, отек легких



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