В Нижневартовске крупный застройщик задолжал работникам 15 миллионов

В Нижневартовске крупный застройщик задолжал работникам 15 млн руб.

Долги по зарплате за ноябрь с компании "Нижневартовскстройдеталь" удалось взыскать только после вмешательства окружной прокуратуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В адрес руководителя было внесено представление и предостережение о недопустимости нарушения закона. В отношении виновного должностного лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В настоящий момент задолженность погашена в полном объеме.