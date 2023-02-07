07 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Гросси едет в Москву ради Запорожской АЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что во время визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву планируется обсудить его новые идеи по защите Запорожской АЭС.

"Главным вопросом для обсуждения станет реализация инициативы Гросси по созданию зоны защиты ядерной безопасности на Запорожской АЭС. У генерального директора есть некие новые идеи. Их нужно прояснить, их нужно обсудить и определиться, в какой мере они отвечают интересам дела", - приводит ТАСС заявление Ульянова, сделанное в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с Гроссии, когда тот приедет в столицу.

Теги: Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Москва



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