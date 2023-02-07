В Челябинской области оштрафовали местную жительницу за сокрытие причастности зятя к экстремизму

Жительницу Копейска, не сообщившую в правоохранительные органы о зяте, который состоял в террористической организации, оштрафовали на 60 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Осужденная скрыла факты причастности к незаконной деятельности мужа дочери. Он был приверженцем террористической идеологии и успел вовлечь в радикальный ислам дочь виновной. они вместе выехали в Сирию, вступив там в международную террористическую организацию.

Женщине назначен судебный штраф в размере 60 тыс. рублей.