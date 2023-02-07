Землетрясение произошло в районе Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Подземный толчок зафиксировали во вторник в Тихом океане в 18:45 по камчатскому времени (9.45 мск).

Очаг землетрясения залегал в 189 километрах от Северо-Курильска. О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Позднее в стране произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Число жертв уже превысило три тысячи человек и продолжает расти. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.

Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.