В Мытищах полиция разогнала сходку криминальных авторитетов

В подмосковных Мытищах полиция разогнала сходку криминальных авторитетов при силовой поддержке Росгвардии. По данным Telegram-канала Baza, было задержано около 50 человек.

Представители криминального мира устроили встречу в ресторане "Гранада" на 1-й Пролетарской улице. Позже территория была оцеплена силовиками, участники сходки пытались скрыться, но были задержаны.

По предварительным данным, среди задержанных 48 выходцев из Азербайджана, двое уроженцев Дагестана, представители Армении и Таджикистана. У задержанных изъяли пять травматических пистолетов и карабин "Сайга".