В Верхотурье свекровь сдала непутевую мать, задолжавшую детям алименты

В Верхотурье в отношении местной жительницы и матери четырех детей возбуждено уголовное дело из-за невыплаты алиментов. Приставы нашли женщину по наводке свекрови, с которой и проживала должница.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области, все четверо детей в возрасте от 9 до 17 лет сейчас проживают с отцом. Ранее Верхотурский районный суд области принял решение о взыскании с женщины половины всех видов заработка на содержание детей, однако мать долгое время игнорировала свои обязанности.

Из-за своих действий, свердловчанка дважды привлекалась к административной ответственности. Суд назначил ей 100 часов обязательных работ, но женщина пояснила, что "работать ей некогда, она слишком занята устройством личной жизни". В ГУ ФССП полагают, что именно это могло послужить причиной ее неявки к судебному приставу, а в результате и оформления принудительного привода.

Должница проживала вместе с матерью бывшего супруга. Когда по адресу прибыли приставы, ее там не оказалось, однако свекровь дала наводку - разыскиваемая находилась у друга через несколько домов. Многодетную мать обнаружили и доставили в отделение судебных приставов, после чего составили рапорт о привлечении к уже уголовной ответственности по157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ее задолженность перед детьми составляет порядка 200 тыс. рублей.

"Несмотря на то, с кем проживают дети, ни один из родителей не освобождается от обязанности по содержанию несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе.

Помимо этого, за постоянные отказы явиться к судебному приставу-исполнителю, в отношении должницы составлен протокол об административном нарушении по ст.17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).