В Верхотурье свекровь сдала непутевую мать, задолжавшую детям алименты

07 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика
Фото: Накануне.RU

В Верхотурье свекровь сдала непутевую мать, задолжавшую детям алименты

В Верхотурье в отношении местной жительницы и матери четырех детей возбуждено уголовное дело из-за невыплаты алиментов. Приставы нашли женщину по наводке свекрови, с которой и проживала должница.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области, все четверо детей в возрасте от 9 до 17 лет сейчас проживают с отцом. Ранее Верхотурский районный суд области принял решение о взыскании с женщины половины всех видов заработка на содержание детей, однако мать долгое время игнорировала свои обязанности.

Из-за своих действий, свердловчанка дважды привлекалась к административной ответственности. Суд назначил ей 100 часов обязательных работ, но женщина пояснила, что "работать ей некогда, она слишком занята устройством личной жизни". В ГУ ФССП полагают, что именно это могло послужить причиной ее неявки к судебному приставу, а в результате и оформления принудительного привода.

Должница проживала вместе с матерью бывшего супруга. Когда по адресу прибыли приставы, ее там не оказалось, однако свекровь дала наводку - разыскиваемая находилась у друга через несколько домов. Многодетную мать обнаружили и доставили в отделение судебных приставов, после чего составили рапорт о привлечении к уже уголовной ответственности по157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ее задолженность перед детьми составляет порядка 200 тыс. рублей.

"Несмотря на то, с кем проживают дети, ни один из родителей не освобождается от обязанности по содержанию несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе.

Помимо этого, за постоянные отказы явиться к судебному приставу-исполнителю, в отношении должницы составлен протокол об административном нарушении по ст.17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Теги: мать, алименты, дети, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети