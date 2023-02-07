В сирийском Алеппо спасатели вытащили из-под завалов новорожденного

Сирийские спасатели вытащили из-под завалов после землетрясения в окрестностях города Алеппо новорожденного мальчика. Мать младенца не выжила.

Как сообщил портал El Balad, женщина родила ребенка, находясь под обломками обрушившегося в результате подземных толчков здания в населенном пункте Джендерес. Новорожденного отвезли в больницу, его удалось спасти.

Сильное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, в понедельник, 6 февраля. Оно затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. В Сирии погибли более 700 человек, пострадали 1430.

Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 3,3 тысячи человек.