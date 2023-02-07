В Астрахани установят стелу «Город трудовой доблести»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил с мэром Астрахани Олегом Полумордвиновым вопрос по выбору места установки стелы в областной столице. Астрахань была удостоена в прошлом году по указу Президента России Владимира Путина почетного звания города трудовой доблести.

В городах трудовой доблести устанавливают стелы с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. В городах, удостоенных почетных званий проводят публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в день города.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Игорь Бабушкин поддержал инициативу общественников по установке стелы в Астрахани. Олег Полумордвинов на встрече с губернатором сообщил, что в областном центре есть несколько подходящих для размещения мест: напротив Центрального стадиона, на территории Астраханского областного суда, у бизнес-центра «Атриум», в парке театра оперы и балета либо на бульваре Победы.

Губернатор подчеркнул, что окончательный выбор городские власти должны определить, опираясь на мнение астраханцев.

Напомним, в январе 2022 года на встрече с Владимиром Путиным губернатор Игорь Бабушкин от имени астраханцев обратился к главе государства с просьбой присвоить областному центру звание «Город трудовой доблести». Президент предложение губернатора поддержал – указ был подписан в минувшем ноябре.





Согласно положению о присвоении звания, статусом наделяются города России, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Всего в России это звание носят 53 населенных пункта.