В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 27%

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ за неделю вырос на 13%, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

В регионе уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 27,5%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 67,2%, среди детей 7-14 лет – на 4%, среди детей до 3 лет – на 1,8%. Ниже эпидемического порога уровень заболеваемости детей 3-6 лет. Учебный процесс приостановлен в 107 классах 46 школ.

По данным лабораторных исследований среди больных ОРВИ выявляемость гриппа составила 9%.