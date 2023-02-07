Обвинение запросило для экс-главы УКС Прикамья Левинского 11 лет колонии строгого режима

Обвинение запросило 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего главы управления капитального строительства Прикамья Дмитрия Левинского. Сегодня в Ленинском суде состоялись прения по делу о даче взятки за заключение контрактов со строительной компанией "ИнвестЖилСтрой" на строительство нового зоопарка и подготовки помещений завода Шпагина к Дягилевскому фестивалю.

Также обвинение просит оштрафовать Левинского на 3 млн руб. и на пять лет запретить ему занимать государственные должности.

По версии следствия, Левинский получил взятку в размере 3 млн руб. от руководителя этой компании Алексея Шилова. Сам бизнесмен ранее дал признательные показания. Приговор был вынесен в 2021 г. Сообщалось, что через фирмы однодневки руководитель компании вывел порядка 9 млн руб., принадлежащие "ИнвестЖилСтрою". Суд приговорил экс-главу общества к двум годам условно с испытательным сроком в два года со штрафом в 250 тыс. руб.

Сам Левинский вину не признает, заявил, что получил деньги не в качестве взятки, а в качестве долга.

Как сообщили Накануне.RU в суде, приговор по делу будет вынесен 27 февраля.