Часть улицы Чапаева в Екатеринбурге закроют до 19 мая

В Екатеринбурге строители на два месяца закроют движение транспорта по улице Чапаева. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, движение по Чапаева будет закрыто в районе дома №80/1 с 20 марта по 19 мая 2023 года. Перекрытие связано с проведением ремонта участка магистрали тепловой сети.

По завершению работ строители обещают восстановить все элементы нарушенного благоустройства. Специалисты просят горожан и гостей уральской столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что на трассе "Екатеринбург – Шадринск – Курган" до октября введут реверсивное движение. Там начинаются работы по ремонту путепровода над железной дорогой.