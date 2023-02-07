В Нижневартовске жильцам пострадавшего от взрыва газа дома вернут деньги за капремонт

Правительство Югры приняло решение об освобождении от уплаты взносов на капитальный ремонт жителей дома по улице Мира, 6-А в Нижневартовске, который пострадал в результате обрушения при взрыве газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Губернатор Наталья Комарова поручила тщательно проверить счета собственников и вернуть деньги жильцам, если они уже оплатили капремонт.

"На основании сведений, поступивших от администрации Нижневартовска, из окружной программы капитального ремонта исключён многоквартирный дом 6А по улице Мира, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в результате чрезвычайной ситуации", — заявила Наталья Комарова.

Напомним, взрыв в доме на улице Мира, 6а произошел 4 декабря прошлого года. В результате обрушилась часть здания, погибли девять человек. Было возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.

В конце 2022 года пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске был официально признан аварийным и подлежащим сносу.