Афтершоки турецкого землетрясения могут продолжаться несколько лет - ученый

Афтершоки после турецкого землетрясения могут продолжаться несколько лет, считает директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб.

"Несколько лет могут продолжаться афтершоки. Это процесс долгий", - цитирует ученого ТАСС. Гладкочуб привел в пример землетрясение на Байкале, афтершоки после которого регистрировались больше года.

В регионе, где произошло землетрясение, сталкиваются Анатолийская и Аравийская плиты, последняя давит на первую. "Есть разлом, где накопилось много деформаций, которые сейчас разгружаются таким путем", - сказал ученый. Он добавил, что в Турции после первого землетрясения зарегистрировано уже почти 400 афтершоков.

Афтершок (англ. aftershock) или повторный толчок, — толчок, происходящий после основного и меньший по сравнению с ним. Сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными повторными толчками. Их количество и интенсивность со временем уменьшаются.

Наличие афтершоков связано не столько с остаточными напряжениями непосредственно в очаге, сколько с быстрым (во время главного удара землетрясения) увеличением напряжения в окрестностях очага случившегося землетрясения из-за перераспределения напряжений. Во время главного удара землетрясения — пластической (и хрупкой) деформации пород земной коры в очаге землетрясения жесткая плита земной коры сдвигается как целое на десятки сантиметров или даже на метры. При этом механические напряжения в очаге уменьшаются от максимальных (от уровня предела прочности) до минимальных остаточных. Зато напряжение в окрестностях очага существенно увеличивается (в результате смещения плиты), иногда приближая это напряжение к самому пределу прочности. При превышении предела прочности (в окрестностях очага главного удара) и происходят повторные толчки. В результате смещения плиты механические напряжения возрастают и на большом удалении от очага (подобно тому, как это происходит в окрестностях очага). В результате такого возрастания напряжения на границах плиты могут приблизиться к пределу прочности коры по ее периметру, вследствие чего после больших землетрясений — смещений по границе плиты может пройти череда индуцированных землетрясений.