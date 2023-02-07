07 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В России срочники могут пополнить ряды миротворцев

Министерство обороны подготовило законопроект, который расширяет категории военных, имеющих возможность добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях, в том числе за счет призывников. Норма может вступить в силу ретроактивно – с августа 2022 г.

Законопроект согласован с МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардией, Главным управлением специальных программ президента и другими ведомствами. Также имеются заключения Минюста, Государственно-правового управления президента, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Копия документа и сопровождающих его материалов есть у РБК, их подлинность подтвердил источник в правительстве.

Речь идет о ФЗ № 93 "О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности". Сейчас, согласно закону, в миротворческой миссии на добровольной основе могут принимать участие только военные, проходящие службу по контракту. При этом они должны пройти предварительную специальную подготовку.

Новация предлагает установить, что военный персонал, направляемый для участия в миротворческие миссии, может комплектоваться "на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку". Под такую формулировку могут подпадать все военнослужащие Вооруженных сил, в том числе и проходящие службу по призыву, говорится в отзыве Государственно-правового управления президента.

В пояснительной записке сказано, что документ подготовлен "в целях совершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности". Это, как следует из записки, позволит России "расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности". В случае подписания закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом норму предлагается сделать ретроактивной, то есть распространить ее действие на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 г.

Теги: Минобороны РФ, миротворцы, срочники, армия, военные



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