07 Февраля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени машинист башенного крана по неосторожности убил рабочего

В Тюмени машиниста башенного крана одной из строительных организаций обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В мае 2022 г. обвиняемый не обеспечил соблюдение требований по технике безопасности и допустил подачу кирпича без использования инвентарных выносных площадок на второй этаж здания. В результате при отведении стрелы башенного крана, он задел крюком оконную перемычку на пятом этаже здания и уронил ее на рабочего. От полученных травм тот скончался.

Дело направлено в Калининский районный суд.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги: башенный кран, машинист, уголовное дело



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