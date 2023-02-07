В Тюмени машинист башенного крана по неосторожности убил рабочего

В Тюмени машиниста башенного крана одной из строительных организаций обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В мае 2022 г. обвиняемый не обеспечил соблюдение требований по технике безопасности и допустил подачу кирпича без использования инвентарных выносных площадок на второй этаж здания. В результате при отведении стрелы башенного крана, он задел крюком оконную перемычку на пятом этаже здания и уронил ее на рабочего. От полученных травм тот скончался.

Дело направлено в Калининский районный суд.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.