Reuters: Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия Киеву

Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что на страну оказывают давление после того, как она отклонила запрос Германии и Дании. Так, Копенгаген собирался передать Украине 20 швейцарских боевых машин пехоты (БМП) Piranha III, а Берлин — отправить снаряды для БМП Marder.

"Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира", — заявил лидер Свободной демократической партии Швейцарии Тьерри Буркарта. Он предложил правительству разрешить реэкспорт оружия в страны "с такими же демократическими ценностями, как в Швейцарии".

Швейцария соблюдает нейтралитет с 1815 года, этот статус был официально закреплен в 1907 году. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие комбатантам. Кроме того, в стране действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

Ранее министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис заявлял, что Швейцария не может "просто забрать" конфискованные российские деньги и передать их на восстановление Украины. Дипломат указал на то, что по действующему швейцарскому законодательству изъятие российских активов невозможно.