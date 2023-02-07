Володин обратился к россиянам из-за коллекторов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил узнать мнение подписчиков своего Telegram-канала о возможном ужесточении наказания для коллекторов.

"Рассматриваем законопроект об ужесточении наказания для коллекторов. За клевету, угрозы, порчу имущества, насилие им будут грозить крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет, если преступление совершено группой лиц. Поддерживаете?" - написал политик в своем канале.

К моменту публикации новости свое мнение высказали 41,6 тыс. человек. 96% из них выступают за ужесточение, 1% - против, остальным "все равно".