07 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: прокуратура Челябинской области

В Туринском районе школьный автобус с 18 детьми улетел в кювет

В Туринском районе школьный автобус МАОУ "Шухруповская основная общеобразовательная школа" с детьми внутри улетел в кювет. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, которая и организовала проверку инцидента.

ДТП произошло накануне около 15.35 на маршруте "с. Шухруповское – д. Кокузово". Водитель перевозил 18 школьников с 1 по 9 классы, однако не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Информация о происшествии дополняется, однако на данный момент известно, что пострадавших в аварии нет, а в медучреждения никто из детей не обращался. Все они после случившегося были развезены по домам.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению требований законодательства, предъявляемых к организации пассажирских перевозок несовершеннолетних и содержанию автомобильных дорог. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что сегодня утром на дороге Нижняя Санарка - Логовое (Челябинская область) сгорел школьный автобус.

Теги: Туринский район, школьник, автобус, ДТП



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