Орлов обозначил сроки по борьбе с незаконными киосками в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил руководителям администраций районов до 31 марта заключить контракты на вынос незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, на сегодняшний день в уральской столице насчитывается 110 самовольно возведенных киосков и павильонов. Зачастую нелегальные торговые точки расположены на тротуарах, газонах и незаконно подключены к электричеству.

За 2022 год судебными органами было принято решение о демонтаже 12 таких объектов. С началом нового года подобные решения вынесены уже в отношении 20 НТО. А в досудебном порядке город силами МКУ "Центр организации выставок и ярмарок" и подрядчиков избавился от 77 самовольно установленных киосков.

"5 декабря был принят новый порядок выноса и демонтажа нелегальных объектов торговли. В кратчайшие сроки необходимо заключить соответствующие контракты по организации этой работы", - распорядился Алексей Орлов по итогам совещания.

Напомним, в конце прошлого года мэр утвердил порядок действий с незаконными киосками в Екатеринбурге. В отличие от раннего решения гордумы, когда строение могли снести без ведома владельца, теперь в документе прописана возможность хозяина киоска убрать его самостоятельно при получении предупреждения.