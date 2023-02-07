В Кировской области мальчика избили на горке из-за желто-синей "ватрушки"

В Кировской области мальчика на горке избили из-за желто-синего цвета его "ватрушки" (тюбинга).

ЧП произошло в Нолинске. Мать ребенка сообщила, что сын вернулся с прогулки с фингалом. Мальчик рассказал, что на горке его избили другие дети, они назвали его "украинцем" из-за расцветки его "ватрушки".

Telegram-канал Baza сообщает, что мать ребенка не стала обращаться в полицию. Впрочем, правоохранительные органы и без ее заявления начали проверку.