STENOGRAFFIA начинает поиск художников к 300-летию Екатеринбурга

Команда STENOGRAFFIA объявила поиск художников для участия в 14-ом сезоне фестиваля. Работы лучших украсят Екатеринбург в год его 300-летия.

Заявки принимаются до 27 февраля, о результатах станет известно уже 6 марта. Для участия достаточно заполнить анкету, сделать свое портфолио, следуя инструкции, и опубликовать свой пост о подаче заявки в любой соцсети. Сама публикация может состоять из фото лучшей, самой свежей или любимой работы автора, текста "хочу на Стенограффию" и хештега #stenograffia2023. После необходимо прикрепить внутри анкеты файл с портфолио и ссылку на пост об участии.

"Мы будем рады видеть представителей не только стрит-арт сцены и граффити — в фестивале могут принимать (и принимают) участие иллюстраторы, дизайнеры, архитекторы и все творчески заряженные люди, готовые создавать красоту на улицах Екатеринбурга. Даже если вы никогда не делали этого раньше", — заявляют организаторы фестиваля.

Команда фестиваля уличного искусства готова к коллаборациям с проектами в любой области: кино, образование, технологии и другие. В 2023 году организаторы даже подготовили площадку для заочного участия. Более того, если участник не имеет возможности приехать, STENOGRAFFIA поможет и станет "руками" художника.