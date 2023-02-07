В Запорожской области стабилизирована линия фронта, - власти

В Запорожской области стабилизирована линия фронта.

"Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их", - сказал РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

В январе российские войска вели на Запорожском направлении локальные наступательные действия. Бои шли практически по всей линии фронта, в основном – в районе городов Орехов и Гуляйполе. Удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов.