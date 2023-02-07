07 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

Назван район Турции, в котором будут работать российские спасатели

Российские спасатели, прибывшие в Турцию помогать в ликвидации последствий землетрясения, вылетают в Кахраманараш – один из наиболее пострадавших районов.

По словам советника главы МЧС РФ Даниила Мартынова, в составе сводного отряда россиян более сотни специалистов международного класса, которые имеют "колоссальный опыт работы по всему миру".

"Мы привезли с собой все необходимое аварийно-спасательное оборудование, много новейших образцов, например, эндоскопы, локаторы, которые способны находить людей на глубине до 4,5 метров. Приехали и кинологические группы. Также в составе группировки аэромобильный госпиталь с реанимационным отделением", - рассказал Мартынов.

Он добавил, что отряд будет разделен на несколько группировок. Они будут работать в круглосуточном режиме.

Теги: турция, даниил мартынов, мчс, землетрясение



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