07 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Треть пенсионеров России вынуждена постоянно экономить

Почти треть пенсионеров в России (32%) вынуждены постоянно экономить. 33,5% пенсионеров хватает средств только на самое необходимое. Только 31% сообщил, что для комфортной жизни им не хватает лишь немного. Из всех опрошенных только 2,5% отметили, что довольны своими доходами. 1% опрошенных заявил, что без затруднений помогают детям и внукам.

Таковы итоги совместного исследования, проведенного сервисами YouDo и hh.ru, пишет РБК. 77% опрошенных пенсионеров имеют или хотят иметь дополнительные источники дохода, помимо пенсии. Из их числа 78% работают и подрабатывают как физические лица, 25% имеют статус самозанятых и 2% – статус ИП.

Постоянную работу имеют 17% опрошенных пожилых людей. Однако найти постоянное рабочее время пенсионерам трудно. На первое место в списке проблем при поиске работы опрошенные вынесли предвзятое отношение к работникам старшего возраста (42%), На втором месте – высокая конкуренция, в которой уверены 37% пользователей. Третье место занимает небольшое число подходящих вакансий (22%), далее идут низкий уровень оплаты (21%) и неактуальность навыков (7%). Лишь 12% возрастных соискателей утверждают, что никогда не испытывали никаких сложностей при поиске работы или подработки.

Теги: Пенсионер, экономия, деньги, уровень жизни



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