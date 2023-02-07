07 Февраля 2023
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Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени военный комиссариат подал в суд на начальника военкомата из-за выписанных себе премий

Военный комиссариат Тюменской области через суд пытался взыскать с начальника отдела военного комиссариата по Ленинскому административному округу Тюмени деньги за выписанные премии, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ответчик издавал приказы о выплатах ежемесячных премий работникам и себе в том числе. Однако истец посчитал, что премии незаконны и попытался взыскать ущерб.

"Ответчик пояснил, что приказы были изданы на основании списков начислений, предоставляемых из финансово-экономического отделения военного комиссариата Тюменской области. Суд пришел к выводу, что стороной истца не представлено доказательств причинения начальником отдела военного комиссариата убытков, поскольку произведенные ему выплаты соответствовали условиям трудового договора. Таким образом, вне зависимости от того, каким должностным лицом выносились приказы о поощрении, указанные выплаты должны были быть произведены", - говорится в сообщении.

Решением суда в удовлетворении иска Военному комиссариату было отказано.

Теги: военный комиссариат, премии, суд



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