07 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Шри-Ланка попросила у России кредит на топливо

Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о кредите на топливо. Коломбо ждет решения от Москвы.
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"Предыдущий президент страны попросил о кредите на топливо. Россия очень дружелюбна по отношению к Шри-Ланке, в том числе она помогала нам во времена гражданской войны на Шри-Ланке, предоставляла кредиты. Но его просьба все еще актуальна и обсуждается с российским правительством, сейчас мы ждем решения от Москвы", - сказала РИА Новости посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге.

Шри-Ланка сейчас, отметила посол, медленно оправляется от топливного и валютного кризисов, которые разразились минувшим летом. По ее словам, "в какой-то степени" с ними удалось справиться.

"Распределение топлива сейчас идет по квотам с помощью QR-кодов: в зависимости от вида транспорта водители получают разное количество топлива", - рассказала глава дипмиссии.

Само топливо, уточнила Лиянаге, поступает на остров без затруднений.

"Резюмируя, я могу сказать, что в какой-то степени мы справились с кризисами – власти могут управлять страной, ситуация становится лучше", - заключила она.

Теги: Шри-Ланка, посол, Джанита Лиянаге



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