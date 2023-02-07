07 Февраля 2023
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Фото: Администрация Приуральского района

Из-за нападений бездомных собак в одном из округов Приморья объявлен режим ЧС

Режим ЧС введен в Чугуевском муниципальном округе Приморья из-за нападения бездомных собак на прохожих. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

Решение было принято заседанием штаба комиссии по ЧС.

Также члены штаба приняли решение заключить договор без проведения аукционных процедур с ООО "Аристократ" на отлов в кратчайшие сроки безнадзорных животных с территории округа.

Ранее об агрессивном поведении собак на этой территории сообщала прокуратура региона. В начале февраля животные напали стаей на трех школьников.

В январе сообщалось, что прокуратура и Следственный комитет начали проверки после нападения собак на мать с ребенком в Екатеринбурге.

Теги: собаки, приморье, режим чс



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