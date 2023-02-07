07 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге из горевшего банного комплекса эвакуировались 20 человек

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар в банном комплексе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 3 часов поступил сигнал о пожаре на улице Свердлова в уральской столице. На площади в 20 квадратных метров огнем была повреждена мягкая мебель и внутренняя отделка в двух комнатах банного комплекса, расположенного в подвале пятиэтажного жилого дома.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из комплекса самостоятельно эвакуировались 20 человек. Как уточнили в МЧС, пострадавших нет.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около 5 часов утра. Причина возгорания устанавливается.

Теги: комплекс, пожар, МЧС, Екатеринбург



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