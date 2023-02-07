Для мобилизованных из Екатеринбурга организовали телемост с их родными и близкими

Военнослужащие Центрального военного округа, находящиеся в зоне СВО, смогли пообщаться со своими родными и близкими из Екатеринбурга. Специально для солдат и их семей Министерством обороны РФ был организован телемост, сообщает телеканал ведомства "Звезда"

"Сегодня был проведен телемост. Участниками мероприятия стали члены семей военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения СВО. Они смогли пообщаться с близкими, узнать, как у них дела, передать приветы. Такие мероприятия проводятся регулярно", - рассказал замкомандира мотострелкового полка по военно-политической работе Сергей.

Родственники выразили солдатам слова поддержки, передали приветы и пожелали скорейшей победы, заверив, что защитников Отечества ждут дома.

"Было очень приятно и тепло. Повеяло домом от родных, то что мы с глазу на глаз пообщались, увиделись. Это очень поднимает боевой дух. Нас ждут и любят. Спасибо командованию за возможность пообщаться с близкими. Стараемся здесь ради наших детей и семей, чтобы их будущее никаким образом не было сопряжено с теми трудностями, которые встречаются на передовой. Мы обязательно победим", - пообещал старший стрелок с позывным "Сахалин".

Напомним, что в канун Нового года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" также провел Новогодний телемост с семьями военнослужащих и передал им теплые слова от их мужей и отцов, находящихся на передовой специальной военной операции.