В Челябинской области сгорел школьный автобус

В Челябинской области сгорел школьный автобус. В месте возгорания организовано реверсивное движение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД.

Инцидент произошел сегодня утром на дороге Нижняя Санарка-Логовое. Автобус ехал за детьми, но в дороге произошла поломка и водитель отправился обратно, сообщив об этом своему руководству.

Возвращаясь водитель почувствовал запах гари и в салон пошел дым. Мужчина остановил автобус, вышел и увидел возгорание.