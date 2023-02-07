"Единоросс" из Госдумы предложил расстреливать некоторых уехавших россиян

Депутат Госдумы, представитель "Единой России" Андрей Колесник предложил отменить мораторий на смертную казнь для россиян, уехавших и критикующих действия российских властей, поскольку это, по его мнению, предательство Родины, а предателей следует расстреливать. Слова Колесника уже вызвали неоднозначную реакцию в сети.

В очередной раз "успокоительным" пришлось выступить сенатору, главе комитета СФ по конституционному законодательству Андрею Клишасу. "Не обращайте внимания. Поток сознания", - написал он по этому поводу в своем Telegram-канале. Клишас уже не раз говорил, что для снятия моратория на смертную казнь пришлось бы менять Конституцию через референдум, да и какие-либо санкции к уехавшим из страны россиянам ущемляют их конституционные права, как бы они не высказывались.