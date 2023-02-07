07 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

"Единоросс" из Госдумы предложил расстреливать некоторых уехавших россиян

Депутат Госдумы, представитель "Единой России" Андрей Колесник предложил отменить мораторий на смертную казнь для россиян, уехавших и критикующих действия российских властей, поскольку это, по его мнению, предательство Родины, а предателей следует расстреливать. Слова Колесника уже вызвали неоднозначную реакцию в сети.

В очередной раз "успокоительным" пришлось выступить сенатору, главе комитета СФ по конституционному законодательству Андрею Клишасу. "Не обращайте внимания. Поток сознания", - написал он по этому поводу в своем Telegram-канале. Клишас уже не раз говорил, что для снятия моратория на смертную казнь пришлось бы менять Конституцию через референдум, да и какие-либо санкции к уехавшим из страны россиянам ущемляют их конституционные права, как бы они не высказывались.

Теги: единоросс, госдума, андрей колесник, расстрел, смертная казнь, мораторий, андрей клишас



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