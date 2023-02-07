ЕС сделал два исключения из потолка цен и эмбарго на российские нефтепродукты

Евросоюз сделал ряд исключений из эмбарго на российские нефтепродукты, а также из потолка цен при поставках в третьи страны.

В частности, ограничения не касаются продукции, произведенной из российской нефти за рубежом, следует из пояснений Еврокомиссий. На документ обратил внимание РБК.

Потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран. Таким образом, такие нефтепродукты можно будет страховать и перевозить выше установленного потолка.

Совет ЕС утвердил решение о введении потолка цен 4 февраля. На российские нефтепродукты установлены два уровня цен: один в - $45 за баррель на нефтепродукты, которые продаются со скидкой по отношению к сырой нефти (топочный мазут, нафта), другой – в $100 за баррель на нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (дизель и керосин).