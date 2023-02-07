07 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Администрация Каменска-Уральского

Волонтеры из Каменска-Уральского изготовили 12,5 тысяч блиндажных свечей для солдат СВО

Волонтеры из Каменска-Уральского с ноября 2022 года изготовили 12,5 тыс. блиндажных свечей для военнослужащих участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Многоразовые свечи способны не только согреть в холодную погоду, но и помочь приготовить еду или даже высушить одежду.

"Огонь окопных свечей и светит, и греет. Такую свечу можно потушить и зажечь снова. Миска воды на ней доводится до кипения за 15 минут. У свечи можно погреться, подсушить обувь. Свеча не дымит, если поставить ее в небольшую ямку в окопе, огонек не будет виден. Это очень полезная в солдатском быту вещь", - рассказала инициатор производства этой продукции Галина Канышева, добавив, что вся партия уже отправлена на передовую.

Блиндажные свечи для военных СВО(2023)|Фото: Администрация Каменска-Уральского

"Цех" по производству находится на базе спортивной школы по техническим видам спорта (ул.Титова,7), куда ежедневно приходят волонтеры. Многие жители города тоже оказывают посильную помощь: от сбора вторсырья, закупа и расколки парафина до изготовления свечей из подручных материалов и доставки их военным.

"Свечи – это и моральная поддержка, уверены волонтеры. Каждая свеча делается конкретным человеком, который думает о ребятах, мысленно их поддерживает и хочет согреть", - отмечают в администрации.

Блиндажные свечи для военных СВО(2023)|Фото: Администрация Каменска-УральскогоБлиндажные свечи для военных СВО(2023)|Фото: Администрация Каменска-Уральского

На сегодняшний день остро встает вопрос приобретения парафина, без которого изготовление свечей невозможно. 1кг, как утверждают в мэрии, стоит всего 100 рублей, однако его хватает на три свечи или порядка 12-18 ч. тепла. Администрация просит уральцев поддержать инициативу и присоединяться к волонтерам.

Теги: блиндажные свечи, СВО, солдат, волонтер, Каменск-Уральский



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