Волонтеры из Каменска-Уральского изготовили 12,5 тысяч блиндажных свечей для солдат СВО

Волонтеры из Каменска-Уральского с ноября 2022 года изготовили 12,5 тыс. блиндажных свечей для военнослужащих участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Многоразовые свечи способны не только согреть в холодную погоду, но и помочь приготовить еду или даже высушить одежду.

"Огонь окопных свечей и светит, и греет. Такую свечу можно потушить и зажечь снова. Миска воды на ней доводится до кипения за 15 минут. У свечи можно погреться, подсушить обувь. Свеча не дымит, если поставить ее в небольшую ямку в окопе, огонек не будет виден. Это очень полезная в солдатском быту вещь", - рассказала инициатор производства этой продукции Галина Канышева, добавив, что вся партия уже отправлена на передовую.

"Цех" по производству находится на базе спортивной школы по техническим видам спорта (ул.Титова,7), куда ежедневно приходят волонтеры. Многие жители города тоже оказывают посильную помощь: от сбора вторсырья, закупа и расколки парафина до изготовления свечей из подручных материалов и доставки их военным.

"Свечи – это и моральная поддержка, уверены волонтеры. Каждая свеча делается конкретным человеком, который думает о ребятах, мысленно их поддерживает и хочет согреть", - отмечают в администрации.

На сегодняшний день остро встает вопрос приобретения парафина, без которого изготовление свечей невозможно. 1кг, как утверждают в мэрии, стоит всего 100 рублей, однако его хватает на три свечи или порядка 12-18 ч. тепла. Администрация просит уральцев поддержать инициативу и присоединяться к волонтерам.