В поселке Томино Челябинской области освятили купола для строящегося храма

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил купола для строящегося храма в поселке Томино Сосновского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Спустя год после закладки первого камня весной 2021 года храм в селе Томино обрел завершенный образ. На здании появились купола и кресты. Оба купола, вес которых 5,5 тонн и 500 килограмм, покрыты сусальным золотом. Одновременно храм сможет вместить сто прихожан. На территории разместятся детская игровая площадка, вспомогательное помещение и церковная лавка. В подвальной части будет предусмотрено отдельное крестильное помещение.

Строительство церкви стало возможным благодаря Томинскому ГОКу. В рамках договора социального партнёрства с комбинатом в Томинском сельском поселении появились современные спортивные объекты: футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт, современная хоккейная коробка, был произведён капитальный ремонт в спортивной и художественной школах, детском саду. Ежегодно выделяются средства на приобретение спортивной формы и инвентаря для команд поселения.